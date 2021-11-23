TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG'da ön sipariş var mı? TOGG sipariş ne zaman başlıyor? TOGG ne zaman satılacak? Türkiye'nin yerli otomobili projesinde yola emin adımlarla ilerleniyor. Fabrika inşaatı tüm hızıyla devam ederken TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada TOGG'un 2022’nin son çeyreğinde yola çıkacağını belirtti. Karakaş ayrıca ön sipariş ve talep de almadıklarını açıkladı.

TOGG'da ön sipariş var mı? TOGG sipariş ne zaman başlıyor? TOGG ne zaman satılacak? Türkiye'nin yerli otomobili projesinde yola emin adımlarla ilerleniyor. Fabrika inşaatı tüm hızıyla devam ederken TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada TOGG'un 2022'nin son çeyreğinde yola çıkacağını belirtti. Karakaş ayrıca ön sipariş ve talep de almadıklarını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) fabrikası yükselmeye devam ediyor. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası vatadanşın sıfır araba alma umudu azalıyor. Yerli otomobilin çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar TOGG'da ön sipariş var mı? TOGG sipariş ne zaman başlıyor? TOGG ne zaman satılacak? sorularına yanıt arıyor. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu. Karakaş TOGG'un geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TOGG'da ön sipariş var mı?

TOGG'a talep oldukça fazla. Otomobil tutkunları da şimdiden ön sipariş vererek TOGG'a sahip olmak istiyor. Bu konuyla ilgili Gürcan Karakoş'tan önemli bir açıklama geldi. TOGG'da ön sipariş var mı? sorusuna Karakaş şöyle yanıtladı: Distribütörlükle ilgili biz önünü açsak çok fazla talep var. Ama şu an bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ettiği için anlaştığımız veya bu durumla ilgili bir yapılanmamız yok. Şu konuda uyarıda bulunmak isterim; bizim bayimiz veya distribütörümüz gibi sipariş alanlar oldu oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bu tip dolandırıcılıklara kanmasın. Biz sadece Cumhurbaşkanımızdan 1 sipariş aldık. Bunun dışında bir sipariş almadık ve almıyoruz.

TOGG sipariş ne zaman başlıyor

TOGG şu aşamada sipariş almıyor. TOGG şu anda üretime odaklanmış durumda.

TOGG ne zaman satılacak?

Yapılan açıklamalara göre TOGG'un ilk üretimi 2022'nin sonunda banttan inecek. 2022 yılında da TOGG'un satışlarının başlaması bekleniyor.

TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Çözüm ortaklarımız ve ekibimiz 1,5 yıldır fiyat konusunu tartışıyoruz. Bizim fiyatlandırmamız 2022'nin sonu 2023'ü başında içten yanmalı bir C-SUV'un fiyatına göre rekabetçi olacak. Fiyatı o zamanki koşullar belirleyecek. Adetsel olarak baktığımızda ise kamunun bizden 15 yılda 30 bin adet alımına yönelik bir anlaşması var. Bunu ilk etapta bir yığın şeklinde alacaklarını düşünmüyorum. Zaten onlar da istemez. Dolayısıyla ilk üreteceğimiz araçlara herkese ulaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.