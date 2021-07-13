Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup hangi dizilerde oynadı? Toby Kirkup ölüm nedeni ne?

Netflix ekranlarında da yayınlanan Peaky Blinders dizisinde oynayan Toby Kirkup'in öldüğü açıklandı. Dizinin hayranları haber karşısında şok geçirdi. Peaky Blinders izleyicileri de Toby Kirkup'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Toby Kirkup hangi dizilerde oynadı? Toby Kirkup ölüm nedeni ne? 48 yaşında hayatını kaybeden Toby Kirkup'ın bir süre önce uyuşturucu ve alkol sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

Netflix ekranlarında da yayınlanan Peaky Blinders dizisinde oynayan Toby Kirkup'in öldüğü açıklandı. Dizinin hayranları haber karşısında şok geçirdi. Peaky Blinders izleyicileri de Toby Kirkup'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Toby Kirkup hangi dizilerde oynadı? Toby Kirkup ölüm nedeni ne? 48 yaşında hayatını kaybeden Toby Kirkup'ın bir süre önce uyuşturucu ve alkol sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü dizilerde rol alan Toby Kirkup'ten kötü haber geldi. Toby Kirkup'in aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklandı. Dizi tutkunları da Toby Kirkup'un kim olduğunu hangi dizilerde oynadığını araştırmaya başladı.

Toby Kirkup kimdir?

Toby Kirkup dünyaca ünlü dizilerde rol almıştır. Toby Kirkup 48 yaşında hayatını kaybetti. Toby Kirkup Peaky Blinders ve Emmerdale dizileri ile tanınıyordu. Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı hissetmesinin ardından yatırıldığı hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybetti. Kirkup, Peaky Blinders'da polis olarak rol almıştı. Huddersfield Üniversitesi'nde drama okuyan Toby Kirkup, yazar, sahne sorumlusu, TV sunucusu ve oyunculuk yapmıştı.

Toby Kirkup ölüm nedeni ne?

Hastanede muayen olduktan sonra eve dönen oyuncu fenalaşarak kusmaya başladı. Oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.