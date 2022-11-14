İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını öldü 81 kişi de yaralandı. Alçak terörist ekiplerin operasyonuyla yakalanırken ilk sorgusunda saldırı emrini PKK/PYD'den aldığını itiraf etti. Bebek katillerinin saldırıda kullandığı patlayıcının TNT olduğu açıklandı. Peki TNT nedir? TNT bomba neden yapılıyor? TNT özellikleri nedir? TNT maddesi nedir?

13 Kasım'da İstanbul'da terör saldırısı gerçekleştiren şahıs polislerin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu öğrenildi. Ahlam Albashır ilk sorgusunda kanlı terör saldırısında PKK/YPG/PYD bağlantısını itiraf etti. Saldırıda kullanılan patlayıcının da TNR olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'ndaki inceleme sonucunda kesinleşti.

TNT nedir?

Trinitrotoluen (TNT), veya daha özel olarak 2,4,6-trinitrotoluen, C6H2(NO2)3CH3 formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir. Kriminal Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapışan açıklama şöyle: "İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir"

TNT bomba neden yapılıyor?

TNT Sarı katı bazen kimyasal sentezde bir reaktif olarak kullanılılsa da aslında etkili bir patlayıcı maddedir. TNT'nin patlayıcı verimi, bombaların standart karşılaştırmalı kuralı ve patlayıcıların yıkıcılığı olarak kabul edilir. Kimyada, TNT yük transfer tuzları üretmek için kullanılır.

TNT, ilk kez 1863 yılında Alman kimyager Joseph Wilbrand tarafından sentezlendi. Uzun yıllar boyunca patlayıcı özelliği keşfedilmeyen TNT, boyar madde olarak kullanıldı. TNT'nin patlayıcı özelliğinin keşfiyle birlikte önce 1902 yılında Almanlar, 1907'de de İngilizler tarafından kullanıldı. Bileşik, günümüzde yaygın şekilde kullanılır.

TNT, üç adımda sentezlenir. İlk adımda toluen, sülfürik ve nitrik asit karışımı bir çözeltide nitrolanarak MNT (mononitrotoluen) sentezlenir. Bu çözeltideki nitrik asit nitrolama için gerekli nitro grubunu sağlarken, sülfürik asit katalizör görevi görür. MNT tekrar nitrolanıp dinitrotoluen (DNT)'e dönüştürüldükten sonra üçüncü bir nitrolama ile TNT elde edilir.

TNT özellikleri nedir?

TNT ağırlıklı olarak patlayıcı olarak kullanılıyor. TNT bomba, mayın ve torpidolarda kullanılır. Top şekline getirildiğinde, patlama sırasındaki sıkışmaya karşı koyar. Şoka dayanıklılığı patlayıcının fiziki haliyle ilgilidir. Bu nedenden dolayı buharla eritilen ve sıvı olarak bomba biçiminde dökülen TNT, kristal TNT'ye nazaran şoka karşı daha az duyarlıdır.

Birinci dünya Savaşı'nda TNT ile iç içe çalışan kadın cephane işçilerinin deri renklerinin sarardığı görülmüştür. Bu işçilere, derilerinin renginden dolayı “canary girls” (kanarya kızları) denir.

Kaynak: Wikipedia .