Tırnaklarımız neden sararıyor?

Sağlıksız tırnakların en büyük belirtisi sararmadır. Peki tırnaklarımız neden sararır? Sararmış tırnaklar eski haline nasıl döndürülür? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Kadınlar ellerine, tırnaklarına çok büyük özen gösterirler. Fakat buna rağmen bazen tırnaklar sararabilir. Tırnak sararmasının birçok nedeni olabilir.

Genel olarak tırnak sararması sürülen ojelerden kaynaklıdır. Çünkü ojeler içerisindeki formaldehit isimli madde yüzünden tırnağın hava almasını önler. Bilhassa koyu renkli ojeler sürdüğünüzde, uzun süre ojelerinizi çıkarmadığınızda tırnak sararması kaçınılmaz bir durumdur.

Vücutta C vitamini ve D vitamini eksikliği de tırnak sararmasına neden olabilir. Sürekli kullandığınız ilaçlar, kullandığınız sigara da tırnaklarınızı sarartabilir. Ayrıca şeker (diyabet) hastalığı da tırnak sararması yapabilir.

Sararmış tırnaklar eski haline döndürülebilir mi?

Özellikle ojenin içerisindeki formaldehit isimli madde yüzünden sararan tırnaklar için bir önerimiz olacak. Fakat bu öneriyi denemeden önce mutlaka doktorunuza danışıp öncelikle tırnak sararmanızın nedenini öğrenmenizi ve daha sonra denemenizi tavsiye ederiz. Çünkü tırnak sararması ciddi bir hastalığın sinyali de olabilir.

Tırnaklarınızı eski beyaz haline döndürmek istiyorsanız süt ve maden suyuna ihtiyacınız olacak. Eşit miktarda sütü ve eşit miktarda maden suyunu bir kap içerisinde karıştırın. Bu iki malzemenin eşit oranda olmasına dikkat edin. Biri, diğerinden baskın olmamalıdır. Daha sonra temiz, ojeden arınmış tırnaklarınızı beş dakika boyunca bu karışımın içerisinde tutun. Daha sonra tırnaklarınızı temizleyin. Bu yöntem sayesinde tırnaklarınızdaki sarılık yok olacak ve eski haline dönecektir.

Bu yöntemi sevmediyseniz veya malzemeler evinizde yoksa size başka önerilerimiz de var. Br bütün limonu ortadan ikiye kesip suyunu sıkın. Sıktığınız limon suyunun içerisine ılık su ekleyin. Bu karışımın içerisinde tırnaklarınızı beş dakika boyunca tutun. Daha sonra limonla tırnaklarınızı güzelce ovun ve durulayın. Bu yöntem sayesinde hem tırnaklarınız beyazlayacak hem de limon tırnaklarınızı güçlendirerek kırılmasını engelleyecektir.

Temiz bir pamuk veya bezin üzerine dört beş damla menekşe yağı damlatın. Daha sonra tırnaklarınızı pamukla silin. Menekşe yağı tırnaklarınızı beyazlattığı gibi uzamalarını da sağlayacaktır.

Bir çay kaşığı kadar karbonatı bir çay kaşığı yoğurtla karıştırıp güzel bir karışım elde edin. Daha sonra bu karışımla tırnaklarınızı ovun ve yıkayın. Bu yöntemi haftada en fazla üç gün uygulamalısınız.

Temiz ve kullanmayacağınız bir diş fırçasının üzerine nohut tanesi kadar diş macununu sıkın. Daha sonra tırnaklarınızı fırçalayın. Fırçalama işlemi bitince tırnaklarınızı yıkamadan on dakika kadar bekletin ve daha sonra durulayın.

Tüm bu yöntemler sayesinde tırnaklarınız eski sağlıklı görünümlerine kavuşacaktır. Yalnız tekrar hatırlatalım, tırnak sararması ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Dikkate almanızı ve bir doktora başvurmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.