Tırnaklarımızın kırılması oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bir tanesi kırıldı diye hepsini kesmek zorunda kalırız. Peki neden tırnaklarımız kırılıyor? Tırnak kırılmasına hangi besinleri tüketerek dur diyebiliriz? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve haberimizde derledik...

Tırnak kırılması hepimizin başına gelebilen bir durumdur. Bir tane kırıldı mı hepsini kesmek zorunda kalırız. Bu oldukça can sıkıcıdır.

Tırnaklarımız neden kırılıyor?

Kırılgan ve sağlıksız tırnaklar bazı insanlar için kronik bir problemdir. Bunun en temel nedenlerinden birisi kalıtsal problemler olabilir. Fakat zayıf tırnaklar genellikle yetersiz beslenmeye bağlı olarak oluşmuş vitamin eksikliği yüzündendir.

Tırnaklarımızın kolayca kırılmaması için hangi besinleri tüketmemiz gerekir?

Badem - Badem E vitamini içeren bir besindir. Her gün belli bir oranda badem tüketirseniz tırnaklarınız güçlenecek ve kolaylıkla kırılmayacaktır.

E vitamini yağı - Her banyo yaptıktan sonra temiz, ojesiz tırnaklarınıza E vitamini yağını sürebilirsiniz. Yağ sizi rahatsız ederse on dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.

Portakal - Güneş, hava kirliliği ve diğer bazı çevresel faktörler yüzünden insan vücudu dayanıklılığını ve esnekliğini kaybeder. Bu da tırnakların kırılgan ve güçsüz olmasına neden olur. Portakalın içerisindeki C vitamini dayanıklılık ve esnekliği doğrudan etkiler. Portakal sayesinde kolajen, elastinin seviyeleri artar ve tırnak kırılmalarının önüne geçilir.

Muz - Muz proteinden zengin bir meyvedir. Tırnakların güçlenmesi ve doğal rengine kavuşması için protein gerekir. Ayrıca protein, tırnakların daha hızlı uzamasına ve yenilenmesine de yardımcı olur. Sağlıklı tırnaklar için muz tüketmeyi ihmal etmeyin.

Süt ve süt ürünleri - Kalsiyum tırnakların yapısını güçlendirir ve tırnakların çok daha sağlıklı bir şekilde uzamalarını sağlar. Ayrıca vücudumuzda kalsiyum eksikliğine bağlı olarak oluşan beyaz tırnak lekelerini de süt ve süt ürünleri tüketerek giderebilirsiniz.

Somon, sardalya ve ton balığı - Vücudumuzda B vitamini eksik olursa cildimizde, saçlarımızda ve tırnaklarımızda olumsuz birçok durum oluşur. B vitamini eksikliğinde tırnaklar yıpranır ve rengi solup sararır. Bu etkileri yaşamamak veya ortadan kaldırmak için somon, sardalya ve ton balığı gibi balıkları mutlaka tüketmemiz gerekiyor.

B vitamini yağı - Zayıf ve çok sık kırılan tırnaklara sahipseniz B vitamini içeren ürünlerin yağlarından da faydalanabilirsiniz. Bu yağları haricen, temiz ve ojesiz tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Dolmalık biberler - Dolmalık biberde C vitamininden çok zengindir. C vitamini olumsuz dış etkenlere ve vücudumuzdaki serbest radikallere karşı savaşmak için çok önemli bir vitamindir. Dolmalık biber tüketerek tırnaklarınıza sağlık kazandırabilirsiniz.

Yumurta - Vücudumuzda çinko eksikliği oluştuğunda tırnaklarımız zayıflar ve üzerinde beyaz lekeler oluşur. Bu minerali yeterli miktarda alabilmek için yumurta tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.