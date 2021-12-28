Tırnak mantarının geçmesi için ilginç yöntem!

Tırnak mantarı bireyin el veya ayak tırnaklarının uç kısmının hemen altında beyaz veya sarı bir nokta olarak başlayan bir mantar enfeksiyonudur. Sizler için tırnak mantarını ve onu geçirecek ilginç yötnemi araştırdık...



Tırnak mantarı onikomikoz ismiyle de bilinir. Bu mantar bireyin el veya ayak tırnaklarının uç kısmının hemen altında beyaz veya sarı bir nokta olarak başlar. Oldukça yaygın bir şekilde görülen mantar enfeksiyonudur.

Tırnak içinde mantarı enfeksiyonu derinleştikçe tırnak renginde solma, kalınlaşma ve tırnağın kenarlarında parçalanma veya dağılma görülür. Tırnak mantarı tek bir tırnak ile sınırlı kalabildiği gibi birden fazla tırnağı da etki edebilir. Tırnaklarda bulunan mantar enfeksiyonu genişler ve ayak parmakları ile ayakların arasındaki bölgeye bulaşırsa bu duruma atlet veya sporcu ayağı veya tıbbi ismiyle tinea pedis denir. Tırnak mantarı diyabet gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklara sahip bireylerde çok sık görülür.

Tırnak mantarı neden oluşur?

Tırnak mantarı enfeksiyonlarına çeşitli mantar organizmaları türleri sebep olur. Bu mantar organizmaları arasında tırnak mantarına en çok sebep olan tür, dermatofit ismi verilen bir mantardır. Ayrıca maya ve küf türleri de tırnak enfeksiyonlarına sebep olabilir. Tırnak mantarı enfeksiyonu her yaşta gelişebilir, fakat yaygın olarak yetişkinler ve yaşlılarda görülür.

Tırnaklarda oluşan çatlaklar yüzünden mantarlar tırnağın altına ve ara katmanlarına girebilir. Mantar, tırnak enfeksiyonunun gelişmesinde, ayaklarda kan dolaşımının azalmasında ve zayıflamış bağışıklık sistemi gibi diğer faktörlerde rol oynayabilir.

Kimler tırnak mantarı riski altında?

Yaşlı kişiler, kan dolaşımı yavaşlayanlar, mantarlara uzun süre maruz kalanlar, yavaş büyüyen tırnakları olanlar, yoğun olarak ayakta terleme yaşayanlar, sporcu ya da atlet ayağı enfeksiyonuna sahip olanlar, yüzme havuzları, spor salonları ve duş odaları gibi nemli ortak alanlarda çıplak ayakla yürüyenler, ciltte veya tırnakta küçük çaplı yaralanma geçirenler, sedef hastalığı, diyabet, dolaşım veya bağışıklık sistemi sorunları gibi durumlara sahip kişilerin ayak mantarı yaşama riski daha yüksektir.

Tırnak mantarlarının daha hızlı geçmesi nasıl sağlanır?

Kullandığınız çay poşetlerini soğuduktan sonra çöpe atmayın ve bir kabın içerisine koyup buzdolabına kaldırın. Yirmi dakika kadar buzdolabında bekledikten sonra çay poşeti soğuyacaktır. Soğuyan çay poşetini tırnak mantarının olduğu bölgeye koyun. Bu işlemi günde üç defa tekrar edin. Zaman içerisinde mantarlı bölgenin iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.