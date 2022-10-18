Tıp ve Diş Hekimi öğrenci maaşı ne zaman yatar? İntörn ve 5. sınıf maaşı ne kadar? Asgari ücret mi? Doktor, Diş hekimi öğrencisi ne zaman maaş alacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren torba yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba yasada Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine 6. ve 5. sınıfta aylık ücret verilmesi de yer alıyor. Binlerce öğrenci de 6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği maaşı ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Tıp ve Diş Hekimi öğrenci maaşı ne zaman yatar? 6. sınıf ve 5. sınıf maaşı ne kadar? Asgari ücret mi? Doktor, Diş hekimi öğrencisi ne zaman maaş alacak? soruları Tıp ve Diş Hekimliği öğrencileri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Öğrenciler yeni düzenleme ile minimum asgari ücret tutarı kadar bir maaş alacak.

Tıp ve Diş Hekimi öğrenci maaşı ne zaman yatar?

Ekonomiye yönelik çok öenmli düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinde Tıp Fakültesi 6. sınıf ve Diş Hekimliği 5. sınıf öğrencileri için de çok öenmli maddeler var. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa teklifinde pek çok ceza silinecek, ertelenecek. Ayrıca intörn doktorlar ve diş hekimi 5. sınıf öğrencilerine de 12 aylık asgari ücret tutarında ücret verilecek. Ödemelerin ne zaman başlayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İntörn ve 5. sınıf maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Ttop Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini sevindiren açıklamayı yaptı. Erdoğan "Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Bu düzenlemenin her iki fakültemizin öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Doktor, Diş hekimi öğrencisi ne zaman maaş alacak?

6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak. Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."