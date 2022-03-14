Tıp Bayramı nedir Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı resmi tatil mi?

14 Mart Tıp Bayramı ülkemizde, doktorlar ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak gerçekleştiriliyor. Peki Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramının tarihçesi nedir? Tıp Bayramını kimler kutluyor? Tıp Bayramı resmi tatil mi? İşte detaylar...

TIP BAYRAMI NEDİR?

Tıp Bayramı her yıl 14 Mart'ta kutlanılan doktorlar ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak gerçekleştirilir. Bu özel günde tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Bazı kurumlar Tıp Bayramı sebebi ile özel toplantılar, konferanslar ve partiler düzenler. Ancak geçmiş yıllarda pandemik şartlar sebebi ile birçok organizasyon gerçekleşememiştir.

2022 TIP BAYRAMI NE ZAMAN ?

Tıp Bayramı, "Tıphane-i Amire" ve "Cerrahhane-i Amire" okullarının açılış tarihi olan 14 Mart'ta kutlanır. Bu tarih modern tıp tarihinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Tıp Bayramı ilk kez, Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919'da kutlandı. O günlerden bugüne Tıp Bayramı, modern tıpın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 14 Mart'ta kutlanıyor.

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ NEDİR?

Osmanlı zamanında Padişah II. Mahmut, dönemin Hekimbaşı Mustafa Behçet'in tavsiyeleri üzerine Şehzadebaşı'nda 14 Mart'ta ilk cerrahiler olan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'yi kurar. Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen bu tarih, günümüzde Tıp Bayramı olarak kabul edilir.

İlk Tıp Bayramı kutlaması, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Ancak bu tarih Bursa'da Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Zaman geçtikçe Tıp Bayramı 14 Mart'ta kutlanılmaya başlandı.

1976 yılından itibaren Tıp Bayramı, sadece 14 Mart günü kutlanmaksızın içinde bulunulan hafta boyunca kutlanmaya devam ediyor.

TIP BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde Tıp Bayramı resmi tatil olarak kutlanmıyor. Sağlık personelleri, mesailerine devam ediyorlar.

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