Tip 2 diyabetlilere umut veren gelişme: Uyurken kilo verdiriyor

Portsmouth Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, geliştirilen teknoloji uyku sırasında oksijen alımını azaltmayı (hipoksi) amaçlıyor ve bu da kilo kaybına neden olabilir.

Tedavinin arkasındaki ekip şu anda yöntemin test edileceği deneye katılacak gönüllüleri topluyor.

Deneyin amacı, oksijen miktarı düşük özel çadırlarda uyumanın kan şekeri kontrolünü iyileştirmede etkili olup olmadığını ve bunun kilo kaybına yol açıp açmadığını araştırmak.

Teori, hipoksinin iştahtı azaltıp tip 2 diyabet hastalarının daha fazla kalori yakmasını sağlayabileceğini gösteren önceki araştırmalara dayanıyor.

Gönüllülerin, 10 günlük iki ayrı periyotta araştırmacıların evlerine kurduğu çadırda uyuması gerekecek.

Periyotlardan birinde oksijen seviyesi yüzde 15'e ayarlanacak. Bu, uçakta seyahat edenlerin deneyimlediğine yakın bir oran.

Katılımcıların beslenme günlüğü tutmaları, deney boyunca dışkı, idrar ve kan örneği vermeleri ve ayrıca akıllı monitörler takmaları istenecek.

Kan şekeri seviyeleri de test edilecek.

Portsmouth Üniversitesi'nden kıdemli öğretim görevlisi Dr. Ant Shepherd şunları söyledi:

Tip 2 diyabet, kan şekeri seviyesinin çok yükselmesine neden olan yaygın bir rahatsızlık.

Birçok hasta için, günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek ve kalp hastalığı veya göz sorunları gibi başka ciddi sağlık komplikasyonları riski yaratabilecek uzun vadeli bir rahatsızlık.

Beslenme düzeninde değişikliğe gidip egzersizi arttırarak kilo vermek ve kan şekeri seviyesini düşürmek mümkün olsa da bazı kişilerin bu yaşam tarzı değişikliklerine başlamalarını zorlaştıran bir dizi sebep ve engel var.

2045 itibarıyla dünya genelinde tip 2 diyabet hastası sayısının 700 milyona ulaşması beklenirken, hastalığı tedavi edip kontrol altında tutmamızı sağlayacak, Ulusal Sağlık Hizmeti'ne (NHS) maliyetini düşürecek ve kişilerin günlük yaşamlarını iyileştirecek farklı başarılı yöntemler bulmamız hayati önem taşıyor.

Haber: Independent Türkçe