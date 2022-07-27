Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya hayatını kaybetti

Kurucusu olduğu İstanbul Fatih’teki Tillolular Derneği’nin Başkanı Hacı Nimet Kaya Hakk’a yürüdü.

Dün gece saatlerinde Fatih'te bir trafik kazası geçiren Hacı Nimet Kaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bu sabah vefat etti.

Uzun yıllardır İslami mücadele ve hayır faaliyetleriyle maddi ve manevi dayanışma içinde olan Hacı Nimet Kaya kurucusu olduğu İstanbul Fatih'teki Tillolular Derneği Başkanlığını yürütüyordu. Kaya, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile Ömer Kaya'nın da babasıydı.

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