TikTok fenomeni Mükremin kimdir? Mükremin'in cinsiyeti ne? Mükremin erkek mi, kadın mı? Mükremin Gezgin doğum mu yaptı? Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin paylaşımları ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Hamile olduğu ve doğum yaptığı kurgusu ile şimşekleri üzerine çekene Mükremin'e sosyal medyadan binlerce kişi sert tepki gösterdi. Anneliği aşağıladığı iddiaları ile tepkilerin odağında yer alan Mükremin'in kim olduğu son günlerde merak edilip araştırılıyor. Peki Mükremin Gezgin'in cinsiyeti ne? Mükremin doğurdu mu?

TikTok fenomeni Mükremin kimdir? Mükremin'in cinsiyeti ne? Mükremin erkek mi, kadın mı? Mükremin Gezgin doğum mu yaptı? Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin paylaşımları ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Hamile olduğu ve doğum yaptığı kurgusu ile şimşekleri üzerine çekene Mükremin'e sosyal medyadan binlerce kişi sert tepki gösterdi. Anneliği aşağıladığı iddiaları ile tepkilerin odağında yer alan Mükremin'in kim olduğu son günlerde merak edilip araştırılıyor. Peki Mükremin Gezgin'in cinsiyeti ne? Mükremin doğurdu mu?

Soayal medya fenomenin Mükremin Gezgin paylaşımlarında hamile olduğunu belirtiyordu. Takipçilerini bile bezdiren bu paylaşımların ardından Mükremin'den flaş bir hamle geldi. Mükremin doğum yaptıını kucağına aldığı bir bebek ile paylaştı. Bu paylaşıma sosyal medyadan da binlerce kişi tepki gösterdi. Annelik ile alay edildiği iddiası ile Mükremin'e sert tepkide bulunan sosyal medya kullanıcıları, olaya alet olan hastane ve çalışanları hakkında da soruşturma açılmasını talep etti. Yaşanan gelişmelerden sonra Mükremin'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte TikTok fenomeni Mükremin'in hayatı...

Mükremin kimdir?

Giyimi ve tarzı ile oldukça konuşulan Mülkremin'in 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir.

Mükremin sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı artık toplumun damarına basarak ses getirmeye ve bu şekilde ünlü olmaya başladı.

Mükremin sosyal medya hesaplarından hamile olduğunu iddia ederek paylaşımlarda bulunuyordu.

Paylaşımlarını ağırlıklı olarak TikTok üzerinden yapan Mükremin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Mükremin'in Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyondur. Mükremin Gezgin hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. .