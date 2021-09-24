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TIMETURK / GENEL / Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 60 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Giriş sınavları için başvurular, 4-13 Ekim'de Kariyer Kapısı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek.

3 Saat Önce
2021-09-24 09:35:51
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 60 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9'uncu dereceli “ticaret müfettiş yardımcısı” kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ticaret müfettiş yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak.

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel şartları taşıması, en az 4 yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

Giriş sınavları için başvurular, 4-13 Ekim'de Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Sınavın yazılı bölümü Gümrük Grup Başkanlığı için 6-7 Kasım, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım, İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım'da sabah ve öğleden sonraki oturumlarla Ankara Atatürk Lisesinde yapılacak.

Giriş sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Sınava ilişkin her türlü bilgi Ticaret Bakanlığının internet sayfasından ya da telefon numaralarından temin edilebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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