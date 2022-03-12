DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yunan basını: Bayraktar TB2 Ukrayna’da iyi iş çıkardı
ABD, Avrupa'ya asker konuşlandırıyor
İngiltere'den kripto paraya darbe
Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
İstanbul'da bugün İETT otobüsler çalışıyor mu? 12 Mart-13 Mart İstanbul'da otobüs minibüs var mı? Bu akşam otobüs ve minibüs var mı?
Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak
Moody's'den ''tedarik zinciri'' uyarısı!
Zelenskiy ile Akşener arasındaki fark
İstanbul'da motosiklet (motokurye) yasağı ne zaman bitecek? Moto kurye yasağı bitti mi? 12, 13, 14 Mart motosiklet kullanmak yasak mı?
Karamollaoğlu: Eşel mobil sistemi derhal geri gelmeli
İstanbul'da moto kurye yasağı devam ediyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı? 12 Mart-13 Mart
Zelenskiy uyardı: Ruslar yeniden toplandı!
İmamoğlu uyardı: Güneş kimseyi aldatmasın, bugün en yoğun kar yağışını yaşayacağız
İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 12 Mart Cumartesi İstanbul'da hususi arabayla trafiğe çıkmak yasak mı serbest mi?
THY, bugün de 407 seferini iptal etti

TIMETURK / GENEL / Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak.

58 Dakika Önce
2022-03-12 10:27:14
Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.

Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş