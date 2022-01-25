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TIMETURK / GENEL / THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi?

THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi?

THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi? İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlar kar yağışları nedeniyle ertelenmişti. THY'den de uçuş iptallerine ilişkin önemli açıklama geldi. THY'den yapılan duyuruya göre 'İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.' denildi.

1 Saat Önce
2022-01-25 11:33:16
THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi?

Yoğun kar yağışı İstanbul'da kara, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da kara ulaşımı durma noktasına gelirken hava yollarından da peş peşe iptal haberleri gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı'ndan yapılcak uçuşların ertelendiği açıklanmıştı. THY'den de uçuş iptali haberleri gelmeye başladı. Peki THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi?

THY uçuşları iptal mi edildi?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur. " dedi.

Erteleme uzatıldı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık.'' açıklamasını yaptı. .

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