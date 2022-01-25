THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi?

THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi? İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlar kar yağışları nedeniyle ertelenmişti. THY'den de uçuş iptallerine ilişkin önemli açıklama geldi. THY'den yapılan duyuruya göre 'İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.' denildi.