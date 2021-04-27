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THY uçak bileti ücretleri iade edilecek mi? Tam kapanmada Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı mı?

THY uçak bileti ücretleri iade edilecek mi? Tam kapanma kararı ile seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağı getirildi. THY, Pegasus, Anadolujet, Atlas Global, Onur Air gibi firmalardan uçak bileti alanlar biletlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. THY'den yapılan açıklamada 'Yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.' denildi. Peki tam kapanmada Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı mı?

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27.04.2021 10:16:33
THY uçak bileti ücretleri iade edilecek mi? Tam kapanmada Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı mı?

Uçak bileti ücretleri iade edilecek mi? Tam kapanma kararı ile seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağı getirildi. THY, Pegasus, Anadolujet, Atlas Global, Onur Air gibi firmalardan uçak bileti alanlar biletlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. THY'den yapılan açıklamada "Yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir." denildi. Peki tam kapanmada Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı mı?

Tam kapanma kararı açıklanmadan önce bayram tatili için plan yapan binlerce kişi uçak bileti almıştı. VAtandaşlar aldıkalrı biletlerin iade edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. THY'den bilet ücretlerinin iaede edilmesine ilişkin açıklama yaıpıldı.

THY uçak bileti ücretleri iade edilecek mi? 

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

 

Pegasus, Anadolujet, Atlas Global, Onur Air uçak biletler iade edilecek mi?

THY'nin yaptığı açıklamaya benzer bir açıklamanın da Pegasus, Anadolujet, Atlas Global, Onur Air gibi firmalar tarafından da yapılması bekleniyor. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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