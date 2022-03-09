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TIMETURK / GENEL / THY seferleri iptal mi edildi? THY yarın Sabiha Gökçen uçuşları ertelendi mi? Hangi uçuşlar iptal edildi?

THY seferleri iptal mi edildi? THY yarın Sabiha Gökçen uçuşları ertelendi mi? Hangi uçuşlar iptal edildi?

THY seferleri iptal mi edildi? THY yarın Sabiha Gökçen uçuşları ertelendi mi? Hangi uçuşlar iptal edildi? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle şimdiden uçuş iptalleri haberleri geldi. THY ve AnadoluJet İstanbul'da yağması muhtemel şiddetli kar yağışları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

45 Dakika Önce
2022-03-09 09:25:22
THY seferleri iptal mi edildi? THY yarın Sabiha Gökçen uçuşları ertelendi mi? Hangi uçuşlar iptal edildi?

THY seferleri iptal mi edildi? THY yarın Sabiha Gökçen uçuşları ertelendi mi? Hangi uçuşlar iptal edildi? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle şimdiden uçuş iptalleri haberleri geldi. THY ve AnadoluJet İstanbul'da yağması muhtemel şiddetli kar yağışları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY seferleri iptal mi edildi?

Günlerdir Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağacağı şeklinde uyarılar yapılıyordu. Beklenen kar yağışına saatler kala THY ve AnadoluJet'ten flşa uçuş iptalleri kararı geldi. THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndaki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. İstanbul'da kar yağışları 9 Mart Çarşamba günü yüksek kesimlerde başladı bile.

Okullar tatil edilir mi?

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre çarşamba akşamı başlayacak ve perşembe günü etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte İstanbul'da okullar tatil edilebilir. Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere kar tatili gelebilir.

Kar yağışı için tedbirler alındı

İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, ''Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar" dedi.

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