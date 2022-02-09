THY personel alımı 2022 | THY iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Türk Hava Yolları 2022 yılında binlerce kişiyi istihdam edecek. Koronavirüs pandemisini en az hasarla atlatan hava yolu firmalarından biri olan THY yeni yılda bin kabin memuru alacağını duyurdu. THY'de çalışmak isteyen binlerce kişi iş başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte THY personel alımı iş başvurularına dair detaylar...

Türk Hava Yolları kurumsal yapısı ve ücret skalasının yüksek olması nedeniyle pek çok kişinin çalışmak istediği firmaların başında geliyor. Türkiye'nin önde gelen şirketi THY 2022 yılında yüzlerce personel istihdam edeceğini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) 1000 yeni kabin memuru alınacağını duyurdu. THY'de kabin memuru olmak isteyen binlerce kişi THY iş başvurusu nasıl yapılır? THY iş başvurusu nereden yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

THY personel alımı 2022

Türk Hava Yolları 2022 yılında yüzlerce kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Açıklama THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'tan geldi. Bolat açıklamasında “Pandemide önceliğimiz ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak 1000 yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz” dedi.

THY iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

THY iş başvurusu online platformlar araccılığıyla yapılıyor. THY iş başvurusu için https://careers.turkishairlines.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca çeşitli kariyer platformlarında da THY iş ilanlarını görmek mümkün.

THY 1000 kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları bin kabin memuru istihdam edeceğini duyurdu. İlanda "Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda; Güler yüzlü, İletişim becerisi yüksek, Ekip çalışmasına yatkın, Dinamik kadın çalışma arkadaşları arıyoruz." denildi.

THY Kabin memuru başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

THY Kabin memuru alımı fiziki koşullar neler?

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

THY Kabin memuru alımı sağlık koşulları

Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

THY AO Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

THY AO, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

Kabin Memuru ilanına nasıl başvuru yapılır?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY AO resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Kabin memuru adayı değerlendirme düreçleri

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, aşağıdaki online uygulama, test, sınav ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Online İngilizce Testi

THY AO İngilizce Sınavı

Online Yetkinlik Envanteri

Online 2.Yabancı Dil Testi (Varsa)

Mülakat Süreçleri

Belge Kontrolü

İngilizce Mülakatı

Boy-Kilo Ölçümü

Dövme ve Yara izi Kontrolü

2. Yabancı Dil Mülakatı(Varsa)

Kurul Mülakatı

Psikolog Görüşmesi .