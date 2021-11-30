THY İstanbul seferleri durdu mu? THY İstanbul uçuşları ertelendi mi iptal mi oldu? İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle piste inemedi. Bazı haber sitelerinde THY'nin İstanbul seferlerinin durdurduğu yönünde haberler çıktı. Haberlerin ardından düzeltme haberleri de peş peşe geçildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor.' dedi.

THY İstanbul seferleri durdu mu? THY İstanbul seferleri ertelendi mi? İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle piste inemedi. Bazı haber sitelerinde THY'nin İstanbul seferlerinin durdurduğu yönünde haberler çıktı. Haberlerin ardından düzeltme haberleri de peş peşe geçildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor." dedi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de etkiledi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı. THY'nin 6 uçağı İstanbul'a inemedi, 5 sefer Ankara'ya biri İzmir'e yönlendirildi.

THY İstanbul seferleri durdu mu?

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisi arttıran şiddetli lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tesmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ”İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

THY İstanbul uçuşları ertelendi mi iptal mi oldu?

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.