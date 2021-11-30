DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bu besinler cilt sarkmasını önlüyor!
Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?
NATO ve ABD'den Rusya'ya bir uyarı daha
Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi?
Mikrodalga fırın nasıl temizlenmeli?
İtalya’da enerji fiyatlarına müdahale
Bursa'da yarın okullar tatil edildi mi? Bursa 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Bursa'da okullar kapalı mı?
Çikolata kokulu dudak balmı nasıl hazırlanır?
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker hayatını kaybetti
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi?
İstanbul'da simit 3,5 lira oldu
Kamudaki ihale yönetmeliklerinde düzenleme
Kum fırtınası nedir? Konya'da kum fırtınası yarın 1 Aralık'ta olur mu? Konya'da kum fırtınası var mı?
Rusya'dan kritik iddia: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor
Bu yiyecekler romatizmaya iyi geliyor!

TIMETURK / GENEL / THY İstanbul seferleri durdu mu? THY İstanbul uçuşları ertelendi mi iptal mi oldu?

THY İstanbul seferleri durdu mu? THY İstanbul uçuşları ertelendi mi iptal mi oldu?

THY İstanbul seferleri durdu mu? THY İstanbul uçuşları ertelendi mi iptal mi oldu? İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle piste inemedi. Bazı haber sitelerinde THY'nin İstanbul seferlerinin durdurduğu yönünde haberler çıktı. Haberlerin ardından düzeltme haberleri de peş peşe geçildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor.' dedi.

3 Saat Önce
2021-11-30 13:46:55
THY İstanbul seferleri durdu mu? THY İstanbul uçuşları ertelendi mi iptal mi oldu?

THY İstanbul seferleri durdu mu? THY İstanbul seferleri ertelendi mi? İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle piste inemedi. Bazı haber sitelerinde THY'nin İstanbul seferlerinin durdurduğu yönünde haberler çıktı. Haberlerin ardından düzeltme haberleri de peş peşe geçildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor." dedi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de etkiledi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı. THY'nin 6 uçağı İstanbul'a inemedi, 5 sefer Ankara'ya biri İzmir'e yönlendirildi.

THY İstanbul seferleri durdu mu?

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisi arttıran şiddetli lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tesmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ”İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

THY İstanbul uçuşları ertelendi mi iptal mi oldu?

Türk Hava Yolları seferleri hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayanız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş