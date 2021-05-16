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THY'den uçuş bileti açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

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16.05.2021 13:48:27
THY'den uçuş bileti açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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