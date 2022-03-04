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TIMETURK / GENEL / THY'den uçaklarda PCR test ve maske için açıklama

THY'den uçaklarda PCR test ve maske için açıklama

Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-04 14:56:34
THY'den uçaklarda PCR test ve maske için açıklama

Türk Hava Yolları (THY), internet sitesinde yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi. .

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