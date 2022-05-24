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TIMETURK / GENEL / THY’den PCR testi açıklaması

THY’den PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri gerekçesiyle Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR testi zorunluğu isteyen Belçika’nın bu tedbirleri kaldırdığını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-05-24 10:24:20
THY’den PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları, Belçika'nın aşı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika'ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika'ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

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