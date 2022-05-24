THY’den PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri gerekçesiyle Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR testi zorunluğu isteyen Belçika’nın bu tedbirleri kaldırdığını açıkladı.

Türk Hava Yolları, Belçika'nın aşı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika'ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika'ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.