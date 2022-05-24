THY’den PCR testi açıklaması
Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri gerekçesiyle Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR testi zorunluğu isteyen Belçika’nın bu tedbirleri kaldırdığını açıkladı.
2022-05-24 10:24:20
Türk Hava Yolları, Belçika'nın aşı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika'ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika'ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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