THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması
THY, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında web ve mobilden rahatlıkla 'Check-in' yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.
2021-09-05 10:09:16
THY, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında web ve mobilden rahatlıkla "Check-in" yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, 6 Eylül'den itibaren başlayacak yeni dönem için HES uygulamasından gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini aktardı.
"İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız"
Ekşi, ilgili değişiklikleri yapmayan yolcuların seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında Check-in yaptırarak ibraz edeceklerini de söyledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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