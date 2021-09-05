DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

JPMorgan Analistleri: Kripto para piyasalarındaki yükseliş gerçekçi değil
Adana namaz vakitleri
Ağustos ayında en çok satılan otomotiv markaları
Havale nedir? Havale nasıl yapılır?
Evde Tek Başına filminin konusu nedir? Evde Tek Başına Macaulay Culkin kimdir?
Resmen duyurdular! Beşiktaş'ın yeni sağ beki Almanya'dan
Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Rusya’da dikkat çeken kripto para anketi
Almanya'da vaka sayısı 4 milyonu geçti
Başakşehir, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'e talip oldu!
Yönetmen Derviş Zaim'in filmi ABD'den ödülle döndü
Okullarda yüz yüze eğitim yarın başlıyor
THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması
Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaadini açıkladı
Son 24 Saat içerisinde en çok yükselen kripto varlıklar

TIMETURK / GENEL / THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

THY, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında web ve mobilden rahatlıkla 'Check-in' yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

2 Saat Önce
2021-09-05 10:09:16
THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

THY, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında web ve mobilden rahatlıkla "Check-in" yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, 6 Eylül'den itibaren başlayacak yeni dönem için HES uygulamasından gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini aktardı.

"İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız"

Ekşi, ilgili değişiklikleri yapmayan yolcuların seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında Check-in yaptırarak ibraz edeceklerini de söyledi.

Ekran Resmi 2021-09-05 10.09.58

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş