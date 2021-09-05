THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

THY, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında web ve mobilden rahatlıkla 'Check-in' yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

THY, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında web ve mobilden rahatlıkla "Check-in" yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, 6 Eylül'den itibaren başlayacak yeni dönem için HES uygulamasından gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini aktardı.

"İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız"

Ekşi, ilgili değişiklikleri yapmayan yolcuların seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında Check-in yaptırarak ibraz edeceklerini de söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.