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THY'den, Amsterdam'a yeni seferler

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, salgın nedeniyle Türkiye-Hollanda arasındaki Schengen vizelerine uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmasının ardından Türkiye-Amsterdam uçuşlarında frekans artışı yapıldı.

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04.07.2021 10:53:13
THY'den, Amsterdam'a yeni seferler

Türk Hava Yolları (THY), Amsterdam uçuşlarında frekans artışına gitti.

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, salgın nedeniyle Türkiye-Hollanda arasındaki Schengen vizelerine uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmasının ardından Türkiye-Amsterdam uçuşlarında frekans artışı yapıldı.

Düzenlemeyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yanı sıra turistik noktalar dahil olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasına karşılıklı direkt seferler düzenlenecek.

Yaz dönemi boyunca Amsterdam'a haftalık 70 frekans sefer yapılacağı belirtilen açıklamada, "İstanbul Havalimanı'ndan 35, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 14, Antalya, Elazığ, Konya ve Kayseri'den 3, Ankara, Trabzon, Bodrum ve Dalaman'dan 2, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ise haftada 1 sefer icra edilecek." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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