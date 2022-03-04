THY'de HES kodu kalktı mı? THY uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? soruları Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından sıkça sorulmaya başlandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgın gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Koca maske zorunluluğunun esnetildiğini ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıklamıştı. THY'den de gelişmeler üzerine son dakika HES kodu ve PCR testi açıklaması geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bukundu. Bakan Koca maske zorunlululuğunun bazı yerlerde kaldırıldığını açıkladı. Koca ayrıca HES kodu uygulamasının da kaldırıldığını duyurdu.

THY'de HES kodu kalktı mı?

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması uygulaması da 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla sona erdirildi.

THY uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı?

Türk Hava Yolları PCR testi ve HES kodu uygulamasında yaşanan kafa karışıklığını gidermek için internet sitesinden bir açıklamada bulundu. THY açıklamasında "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıylayurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.

Türk Hava Yolları (THY), internet sitesinde yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.

Alınan yeni kararlar

Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı uygulaması da aynı tarih itibarıyla sonlanırken, bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecek.

Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren sınır kapılarından ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre, hava yolu ile sınır kapılarından ülkeye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak.

Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenilmeyecek.

12 yaş altındaki çocuklar, Türkiye'ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel "SARS­CoV­2 PCR testi" ve karantina uygulamasından muaf olacak.

Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklı olacak.

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