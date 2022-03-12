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THY, bugün de 407 seferini iptal etti

TIMETURK / GENEL / THY, bugün de 407 seferini iptal etti

THY, bugün de 407 seferini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.

2 Saat Önce
2022-03-12 09:40:41
THY, bugün de 407 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi. .

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