THY 129 TL uçak bileti hangi illere var? THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi? Türk Hava Yolları yeni bir kampanya düzenleyerek 129 TL bilet fiyatı ile vatandaşlara uygun fiyatla uçuş imkanı sağlayacak. Yakın zamanda yurt içinde THY ile seyahat etmeyi düşünenler 129 TL uçak bileti kampanyasının hangi illerde geçerli olduğunu araştırmaya başladı. sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Peki 129 TL uçak bileti kampanyası ne zamana kadar devam edecek?

THY 129 TL uçak bileti hangi illere var? THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi? Türk Hava Yolları yeni bir kampanya düzenleyerek 129 TL bilet fiyatı ile vatandaşlara uygun fiyatla uçuş imkanı sağlayacak. Yakın zamanda yurt içinde THY ile seyahat etmeyi düşünenler 129 TL uçak bileti kampanyasının hangi illerde geçerli olduğunu araştırmaya başladı. sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Peki 129 TL uçak bileti kampanyası ne zamana kadar devam edecek?

Türk Hava Yolları (THY) ile seyahaet etme planı olanlar THY'nin yeni kampanyası ile uçuşlarını oldukça ucuza getirebilirler. THY yeni kampanyası ile 129 TL'ye yolcularına seyahat imkanı sağlıyor. Kampanya yurt içi uçuşlarda geçerli oalcak ve sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak. Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değil.

THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi?

yolcular, 4-5 Ekim 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html web adresinden ulaşılabiliyor.

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