DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?
Türkiye karşıtı Başbakan Kurz hükümeti sallantıda
''Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak'' iddiasına bakanlıktan yanıt
Emlak vergisi 2022’de cep yakacak
Mehmet Nane’ye yeni görev
Avrupa Birliği'nde Polonya Depremi
Altınordulu Burak İnce, The Guardian'ın listesinde
130 bin kişiye yeni ekmek kapısı
Dünya'nın en güçlü pasaportları açıklandı, Türkiye kaçıncı sırada?
Kanadalı emlak şirketi Türkiye'yi seçti
Anne olmak istiyorsanız bu testleri yaptırın
Sabancı bir sektörden daha çekildi
Coğrafi işaretli karyağdı armudunun hasadı başladı
Köpeklerin ilginç özelliği: 2 ay akıllarında tutabiliyor
Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında öldü?

TIMETURK / GENEL / THY 129 TL uçak bileti hangi illere var? THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi?

THY 129 TL uçak bileti hangi illere var? THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi?

THY 129 TL uçak bileti hangi illere var? THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi? Türk Hava Yolları yeni bir kampanya düzenleyerek 129 TL bilet fiyatı ile vatandaşlara uygun fiyatla uçuş imkanı sağlayacak. Yakın zamanda yurt içinde THY ile seyahat etmeyi düşünenler 129 TL uçak bileti kampanyasının hangi illerde geçerli olduğunu araştırmaya başladı. sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Peki 129 TL uçak bileti kampanyası ne zamana kadar devam edecek?

3 Saat Önce
2021-10-08 13:37:57
THY 129 TL uçak bileti hangi illere var? THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi?

THY 129 TL uçak bileti hangi illere var? THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi? Türk Hava Yolları yeni bir kampanya düzenleyerek 129 TL bilet fiyatı ile vatandaşlara uygun fiyatla uçuş imkanı sağlayacak. Yakın zamanda yurt içinde THY ile seyahat etmeyi düşünenler 129 TL uçak bileti kampanyasının hangi illerde geçerli olduğunu araştırmaya başladı. sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Peki 129 TL uçak bileti kampanyası ne zamana kadar devam edecek?

Türk Hava Yolları (THY) ile seyahaet etme planı olanlar THY'nin yeni kampanyası ile uçuşlarını oldukça ucuza getirebilirler. THY yeni kampanyası ile 129 TL'ye yolcularına seyahat imkanı sağlıyor. Kampanya yurt içi uçuşlarda geçerli oalcak ve sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak. Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değil.

THY 129 TL uçak bileti kampanyası bitti mi?

yolcular, 4-5 Ekim 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html web adresinden ulaşılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş