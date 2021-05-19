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Thodex soruşturmasında yeni gözaltı

Thodex'e yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Son 2 firariden biri olan ve hakkında yakalama kararı olan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer Aydın'da gözaltına alındı.

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19.05.2021 10:50:16
Thodex soruşturmasında yeni gözaltı

Thodex'e yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Son 2 firariden biri olan ve hakkında yakalama kararı olan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer Aydın'da gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari Zuhal Özer'in Aydın'da bir adreste saklandığı belirlendi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Zuhal Özer'i gözaltına aldı.

Şüphelinin Aydın'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda bu güne kadar 80 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 36'sı adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Dün Maltepe'de yakalanan R.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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