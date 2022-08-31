Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı mı? Thodex Faruk Fatih Özer ne kadar ceza aldı? Thodex paraları geri verir mi?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı mı? Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer farklı bir isimle Arnavutluk polisinden kaçmaya çalıştı. Başarısız olan Özer tutuklandı. Türkiye işlemleri başlatılan Özer için birçok soru yanıt bekliyor. Thodex Faruk Fatih Özer ne kadar ceza aldı? Thodex paraları geri verir mi? İşte merak edilen son dakika Faruk Fatih Özer haberi!

Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer farklı bir isimle Arnavutluk polisinden kaçmaya çalıştı. Başarısız olan Özer tutuklandı. Türkiye işlemleri başlatılan Özer için birçok soru yanıt bekliyor. Thodex Faruk Fatih Özer ne kadar ceza aldı? Thodex paraları geri verir mi? İşte merak edilen son dakika Faruk Fatih Özer haberi!

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı mı?

Arnavutluk'un turistik kenti Vlora'da yakalandı. Gözaltına alındığında sahte isim söyleyen Özer'in, parmak izi verileri ve fotoğrafı onu ele verdi. İade işlemleri çalışmalarını tamamlayan Türk İnterpol'u, Özer'i Türkiye'ye getirmek için harekete geçti.

Thodex Faruk Fatih Özer ne kadar ceza aldı?

‘Thodex' üzerinde binlerce kişinin mağdur edildiği iddiasıyla açılan davada 6'sı tutuklu 21 sanık yargılanıyordu. 21 kişi hakkında 40 bin 564'er yıl hapis cezası istendiği açıklandı. 2027 kişinin ‘şikâyetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, vurgunun tutarı 356 milyon lira olarak belirlendi.

Thodex paraları geri verir mi?

Yatırım amacıyla Thodex'i seçen mağdurlar, paralarının iade edilmesini istiyor. Fakat konu hakkında net bir bilgi yer almıyor. Özer'in tutuklanması ve mahkeme sürecinden sonra paraların akıbeti öğrenilecek. .