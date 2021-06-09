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Thodex’in kurucusu Özer’in evine haciz

400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturma kapsamında, Faruk Fatih Özer’in tedbir konulan banka hesabındaki 30 milyon TL'si ve Kocaeli'deki evi için haciz kararı verildi.

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09.06.2021 16:06:50
Thodex’in kurucusu Özer’in evine haciz

400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturma kapsamında, Faruk Fatih Özer'in tedbir konulan banka hesabındaki 30 milyon TL'si ve Kocaeli'deki evi için haciz kararı verildi.

Nisan ayında Thodex'in erişime kapatılmasıyla 400 bine yakın kişi mağdur olmuştu.

Mağdurların şikayeti üzerine şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de mallarına haciz işlemi başlatıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce tedbir uygulanan Özer'in bankadaki 30 milyon lirasına haciz uygulanıyor.

İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü'nün kararı doğrultusunda, Özer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evine de ekipler gitti. Haciz işlemi için mal tespiti yapıldığı öğrenildi.  

Soruşturma kapsamında daha önce Thodex'in bankadaki 16 milyon lirası ile 3 aracına da tedbir konularak haciz işlemi uygulanmıştı.

Kripto para borsası Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olan kişinin alacağına karşılık başlattığı icra işlemi kapsamında da şirketin 3 aracı ile banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon liraya haciz konulmuştu. 

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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