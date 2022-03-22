TGB, İslami Gençlik Kurultayı'na Türkiye’den tek davetli olarak katılacak

Dünyanın çeşitli bölgelerinden 21 gençlik teşkilatının katılımı ile ilk defa düzenlenecek olan 'İslami Gençlik Kurultayı' 26-30 Mart 2022 tarihlerinde Pakistan'ın Ketta şehrinde toplanıyor. Kurultaya Türkiye’den tek davetli olarak Türkiye Gençlik Birliği (TGB) katılacak.

Ulusal'ın haberine göre; İslami Gençlik Birliği'nin (OIY) düzenlediği programa, İslami Gençlik Genel Kurulu yöneticileri, Pakistan devlet yetkilileri, çeşitli ülkelerin milletvekilleri ve uluslararası gençlik örgütlerinin liderleri katılacak.

Farklı coğrafyalardan ve milletlerden genç temsilcilerin, dünyanın ve gençliğin güncel sorunlarını konuşacağı etkinlikte; Afganistan'daki insani durum ele alınacak, emperyalist saldırganlık nedeniyle dünyada artan İslamofobi ile terörizme karşı bir strateji oluşturulacak ve İsrail'in Filistin'i işgaline karşı ortak duruş sergilenecek.

ASYA ve AFRİKA GENÇLİĞİ BİR ARADA

Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra, Filistin, Yemen, Lübnan, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri; Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Bangladeş, Endonezya; Tunus, Fas, Nijerya, Gambiya gibi Asya ve Afrika ülkelerinin gençliği katılım sağlıyor.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ''

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar etkinliğin, İslam ülkelerinin gençliğini bir araya getirmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

- 21 İslam ülkesinin gençleri, İslamofobiyi ve mazlum milletlere karşı emperyalist saldırıları tartışmak ve ortak mücadele cephesi oluşturmak için Pakistan'da bir araya geliyor. Türkiye'den tek temsilci olarak Türkiye Gençlik Birliği (TGB) davetli. Türkiye'yi ve Türk Gençliğini temsilen bu konferansa katılacağımız için mutlu ve gururluyuz.

"ASYA'DA YENİ BİR UYGARLIK YÜKSELİYOR"

Amerikan emperyalizminin yenildiğini, İslam ülkelerinde ve Asya'da tertipler düzenleyemeyeceğini vurgulayan Dilek Çınar şöyle devam etti:

- Pakistan'a müjdelerle gidiyoruz. Atlantik çağı bitiyor. Tek dişi kalmış canavarın artık baskı, zulüm, zorbalık yapabileceği gücü yoktur. Şimdi yeniden Asya'dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacı, kamucu ve toplumcudur. İnsanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır. İşte bu büyük uygarlığın mimarları olan ülkelerin gençleri olarak Pakistan'da buluşacak ve bu duyguları paylaşacağız. .