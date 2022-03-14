TFF yayın paketi (Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 1-D, Paket 1-F, Paket 2, Paket 3 maçları hangileri? Süper Lig yayın paketi maçları içeriği neler?

TFF yayın paketi (Paket 1-A, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 1-D, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3) maçları hangileri? TFF Süper Lig yayın paketlerini kim kazandı? Süper Lig yayın hakları için süreç sona eriyor. Süper Lig'in yeni yayıncısının kim olacağı belli olmak üzere. Süper Lig yayın hakları için Saran Grup ve TRT'den flaş açıklama geldi. 7 paketten oluşan Süper Lig yayın hakları paketlerinin içeriği ve hangi maçları kapsadığı spor severler tarafından araştırılmaya başlandı.

TFF yayın paketi (Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 1-D, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3) maçları hangileri? TFF Süper Lig yayın paketlerini kim kazandı? Süper Lig yayın hakları için süreç sona eriyor. Süper Lig'in yeni yayıncısının kim olacağı belli olmak üzere. Süper Lig yayın hakları için Saran Grup ve TRT'den flaş açıklama geldi. 7 paketten oluşan Süper Lig yayın hakları paketlerinin içeriği ve hangi maçları kapsadığı spor severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Süper Lig'de TFF yayın hakları ihalesinde sona gelindi. TFF mevcut yayıncı kuruluş Digiturk ile sözleşme imzalanmadığı belirtmişti. Resmi sitesinden duyuru yapan TFF Süper Lig yayın ihalesinde imza hakkının en yüksek ikinci teklifi veren Saran Gropu ve TRT'ye geçtiğini açıklamıştı. Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup ve TRT'ye imza için 14 Mart saat 19.00'a kadar süre verilmişti. TRT ve Saran Grup yayın paketleri ihalesine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

TFF yayın paketi imzalandı mı?

Saran Group'tan yapılan açıklama şöyle: "Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içieren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi satt 17:00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olaran, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz."

TRT'den de yayın ihalesi için imza açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik." denildi.

TFF yayın paketi (Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 1-D, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3) maçları hangileri?

Türkiye Futbol Federasyonu yeni yayın ihalesinde sona yaklaşıldı. Yaın ihalesi paket usulüne göre yapılıyor. Süper Lig yayınları ve içerikleri paketlerin kpsamına göre değişiyor. Süper Lig yayın ihalesinde Paket 1-A, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 1-D, Paket 1-F, Paket 2, Paket 3 ve Paket 4 yer alıyor.

Süper Lig yayın paketi maçları içeriği neler?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı .