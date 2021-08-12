TFF 1. Lig 1. hafta maçları | TFF 1. Lig ne zaman başlıyor? Futbol severlerin merakla beklediği TFF 1. Lin uzun aranın ardından başlıyor. 59. kez maratona başlayacak olan TFF 1. Lig 13 Ağustos'ta başlıyor. 2021-2022 sezonu açılış maçı 13 Ağustos'ta Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında oynanacak. İşte 1. Lig ilk hafta maçları...

TFF 1. Lig 1. hafta maçları | TFF 1. Lig ne zaman başlıyor? Futbol severlerin merakla beklediği TFF 1. Lin uzun aranın ardından başlıyor. 59. kez maratona başlayacak olan TFF 1. Lig 13 Ağustos'ta başlıyor. 2021-2022 sezonu açılış maçı 13 Ağustos'ta Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında oynanacak. İşte 1. Lig ilk hafta maçları...

Futbol severlerin beklediği gün nihayet geldi. Süper Lig ile birlikte TFF 1. Lig'de başlıyor. Peki TFF 1. Lig ne zaman başlıyor?

TFF 1. Lig ne zaman başlıyor?

2021-2022 sezonunda ilk karşılaşma 13 Ağustos'ta Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında oynanacak. TFF 1. Lig'in açılış maçı saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

1. Lig'de kaç takım var?

TFF 1. Lig'de 19 takım yer alacak. Adanaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, İstanbulspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ve Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü ile TFF 2. Lig'den yükselen Eyüpspor, Kocaelispor ve Manisa TFF 1. Lig'de mücaedle edecek.

İşte TFF 1. Lig 1. hafta maçları

13 Ağustos Cuma

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)

TFF 1. Lig nedir?

1. Lig sezonda toplam 18 takımın katılımıyla oynanmaktadır. Çift devreli lig usulünün uygulandığı ligde mücadele eden her bir takım rakipleriyle sezon içerisinde toplam iki kez karşılaşmaktadır. Sezon sonunda ligin ilk iki sırasında yer alan takımlar Süper Lig'e terfi ederken, 3. 4. 5. ve 6. sırada yer alan takımlar ise Süper Lig'e terfi edebilmek için kendi aralarında play off oynamaktadırlar. Son üç sıradaki takımlar ise bir alt lig olan 2. Lig'e düşmektedirler. Ayrıca Süper Lig'de son üç sırada yer alan takımlar ve 2. Lig'den terfi eden üç takım da 1. Lig'de mücadele etmektedirler. Ağustos ve Mayıs ayları da dahil olmak üzere toplam dokuz ay sürmektedir. 34 hafta ve 306 maçtan oluşan 1. Lig'de karşılaşmalar hafta içi ve hafta sonu oynanır.

1. Lig play-off maçları sonrası sadece 1. takıma kupa verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.