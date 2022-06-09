Teve1 Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır? Kelime Oyunu Başvuru Formu nedir?

Teve2 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kelime Oyunu adlı oyun, izleyenleri hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Yarışmaya katılmak isteyenler nasıl başvuru yapacaklarını öğrenmek için araştırmalarına başladılar. İnternette sıkça aranan konular arasında yer alan sorular vardı. İşte sıkça sorulan soruların cevapları…

2009 yılından beri ekranlarda olan Kelime Oyunu formatı ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 2022 yılının en çok izlenen yarışma programları arasında yer almıştır. İzleyicilere güzel vakit geçirme fırsatı sunan program hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyor. Programa katılarak kendi bilgi düzeylerini değerlendirmek isteyen izleyiciler, programa katılmak için nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

Teve2 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kelime Oyunu adlı bilgi programına başvurmak isteyenler “https://www.teve2.com.tr” adresindeki başvuru formuna ulaşarak yarışmaya katılım talebi oluşturabilirler.

Kelime Oyunu Başvuru Formu nedir?

Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurması ve talep oluşturması gerekmektedir. Bunun için adaylar; Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, telefon numarası, e-posta adresi, aileleri hakkında bilgiler, eğitim durumu, programa katılma nedeni ve sosyal çevreler gibi bazı bilgiler istenmektedir.

Kişisel bilgilerin verilmesinin ardından adaylar, başvuru taahhütnamesi ve kişisel verilere yönelik aydınlatma metnini okuyup onaylamaları gerekmektedir.

Kelime Oyunu programına katılmak isteyen adayların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük kişilerin yaptığı başvurular dikkate alınmamaktadır. Başvuru formundaki bilgilerin de eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Her gün 5 yarışmacının bilgilerini test eden yarışma programında yarışmacılar para ödülü kazanıyor. Yarışmanın galibi, aldığı puanlara eşit bir nakit ödül kazanır. Kazanan dışında, diğer yarışmacılar da farklı miktarlarda ödüllendiriliyor. .