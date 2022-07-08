Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte en çok araştırılan dini konuların başında gelmektedir. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı sırasında birçok Müslüman vatandaş, namazdan sonra teşrik tekbiri alır. Kurban Bayramı'na saatler kala teşrik tekbiri merak ediliyor. İslam dünyası teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter?

2022 Kurban Bayramı'nda Teşrik Tekbirleri okumak isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Kurban Bayramında namaz kıldıktan sonra teşrik tekbiri getirmek gerekir. Kurbanda Bayram namazının ve farz namazların ardından söylenen teşrik tekbiri, Müslümanlar için vaciptir. Merak konusu olan Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlar, nasıl okunur? sorularınızın cevapları ve tüm detaylar.

Teşrik tekbiri nedir?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Kurban bayramının 4 gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir. Teşrik kelimesi, sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarına gelir.

Terim olarak ise Zilhicce'nin belli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeye denilir. Bu tekbirlere "teşrik tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk) denirken tekbir alınan günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) adı verilir.

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter?

Teşrik tekbiri Arefe günü sabah namazı ile başlar ve bayramın 4. günü ikindi namazı ile biter. 23 farz namazının arkasından birer defa getirilmesine deniyor. Bu sene 8 Temmuz 2022'de Arefe günü sabah namazından sonra başlayacak olan Teşrik Tekbiri, bayramın 4. günü olan 12 Temmuz ikindi namazının ardından son kes okunacak.