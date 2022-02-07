Tesla'nın ne kadar Bitcoin'i var? Tesla Bitcoin varlığını açıkladı mı?

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası Tesla, Bitcoin varlığını açıkladı. Sosyal medyada merak konusu olan Tesla'nın Bitcoin varlığı ne kadar? Tesla'nın ne kadar Bitcoin'i var? Tesla Bitcoin varlığını açıkladı mı?