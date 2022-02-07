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Tesla'nın ne kadar Bitcoin'i var? Tesla Bitcoin varlığını açıkladı mı?

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası Tesla, Bitcoin varlığını açıkladı. Sosyal medyada merak konusu olan Tesla'nın Bitcoin varlığı ne kadar? Tesla'nın ne kadar Bitcoin'i var? Tesla Bitcoin varlığını açıkladı mı?

2 Saat Önce
2022-02-07 18:10:55
Tesla'nın ne kadar Bitcoin'i var? Tesla Bitcoin varlığını açıkladı mı?

Kripto paralar piyasasını yakından takip eden Elon Musk'ın şirketleri üzerinden ne kadar kripto paraya sahip olduğu merak ediliyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bilgilendirmede bulunan Tesla, şirket bünyesinde sahip olduğu Bitcoin'in piyasa değerini yetkililer ile paylaştı.Elektrikli otomobil devi, daha önce Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamış, ardından şirket CEO'su Elon Musk kripto paraların ödeme aracı olarak onaylanması ve bazı şartlar sağlanması halinde ilerleyen dönemde ödeme aracı olarak kabul edilebileceğini belirtmişti.

TESLA'NIN BİTCOİN VARLIĞI NE KADARDIR?

Elektrikli otomobil devi, 2021 sonu itibarıyla elinde tuttuğu Bitcoin miktarının 1,99 milyar dolar olduğunu belirtti. .

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