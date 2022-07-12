Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?

Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi diziden ayrıldı. Konuyla ilgili beklenen açıklama dizinin yapım şirketinden geldi. Peki, Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte o açıklama!

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. 29 Mayıs'ta sezon finali yapan dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda Teşkilat kadrosunda olmayacağı öğrenildi. Projeye veda eden Ertuğrul ile ilgili bu haber dizinin yapım şirketi tarafından doğrulandı.

Teşkilat Serdar öldü mü?

Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, dizinin yeni sezonunda yer almayacak. Hayranları haberin doğru olup olmadığını araştırırken, yapım şirketi oyuncunun vedasını bir açıklama ile doğruladı.

Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan dizinin son bölümünde büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler ve Hulki karakterini canlandıran Nihat Altınkaya projeye veda etti.

İzleiyicler tarafından merakla araştırılan ''Teşkilat Serdar öldü mü, yaşıyor mu?'' sorusu Tims&B'nin açıklamasıyla yanıt buldu.

Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?

Teşkilat dizisinin yapım şirketi Tims&B, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çağlar ertuğrul'un diziden ayrıldığını duyurdu.

Tims&B, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Teşkilat dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca 'Teşkilat'ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunarız. 'Teşkilat'ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir.'' dedi.

Dizinin yeni sezonunun çekimlerine ağustos ayında başlanacağı belirtildi.

Çağlar Ertuğrul'dan açıklama geldi?

Ayrılık haberinin gündem olmasının ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Çağlar Ertuğrul ise bu haberi bir YouTube videosu çekerek vermek istediğini ama haberin bundan önce yayıldığını söyleyerek "Veda mesajlarımızın zamanlaması kaydı" dedi.