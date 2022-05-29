TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizisi Teşkilat tüm hızıyla devam ederken, dizinin başrol oyuncusu Serdar'ın diziden ayrıldığı haberi gündeme geldi. 29 Mayıs Pazar günü sezon finali ekrana gelirken, tanıtımdaki sahne izleyenleri endişelendirdi. Çağlar Ertuğrul'un hayata geçirdiği Serdar karakterinin öleceği ve diziye veda edeceği iddia ediliyor. Dizinin sezon finalinde yaşanan patlama sahnesi akılları karıştırdı.

2 sezondur ekranlarda olan Teşkilat'ın sezon finali 29 Mayıs Pazar günü yayınlanacak. Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman gibi oyuncuların hayat verdiği karakterler diziden ayrılırken gözler. Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul. Sezon finalinin son sahnesindeki patlamanın ardından üçüncü sezonda Serdar ile ilgili sorular daha da sıklaştı. Peki, Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul diziye veda mı etti?

Teşkilat dizisine veda eden o isim!

Teşkilat dizisinde oyuncular birbiri ardına diziden ayrıldı. Sezon finali öncesinde Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya'nın diziye veda edeceği konuşulmuştu. Bugünkü yeni iddia ise Serdar karakterinin diziden ayrılacağı yönünde.