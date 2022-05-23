Teşkilat Pınar ölüyor mu? Ezgi Şenler diziden neden ayrıldı?

Her Pazar TRT1 ekranlarında ekrana gelen Teşkilat dizisinden ayrılıklar bitmiyor. 'Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar karakteri ölüyor mu?' soruları sıklaşırken, Ezgi Şener'in diziye veda edeceği haberleri gündeme geldi. Peki, Teşkilat Pınar neden diziden ayrıldı? Ezgi Şenler diziye neden veda ediyor?

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerden büyük ilgi gören Teşkilat serisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Tims&B'nin yapımı üstlendiği ve senaristliğini Teşkilat Yaz Grubu tarafından yazılan diziden Pınar karakterinin çıkacağı konuşuldu. Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler'in neden diziye veda ettiği sorusuna yanıt ararken tüm merak edilenler haberimizde.

Teşkilat Pınar diziden ayrıldı mı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi tüm hızıyla devam ederken birçok dizi de reytinglerde geride kaldı. Ancak üst üste gelen ayrılık haberleri izleyenlerin kafasını karıştırdı. Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Hakan Boyav'ın ardından Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar karakterinin sonunun geldiği öğrenildi. Pınar karakterinin senaryodaki hikayesi sona erdi.