Teşkilat dizisinin konusu nedir? Mesut Akusta kimdir?

Teşkilat dizisinin konusu nedir? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimlerdir? Soruları birçok kişi tarafından sıklıkla sorulmaktadır. TRT ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi, yayımlandığı ilk günden itibaren birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanan dizilerden biridir. Gerek senaryosu gerek ise oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi hakkında internet üzerinden sık sık araştırma yapılmaktadır. Peki Teşkilat dizisinin konusu nedir? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimlerdir? Teşkilat dizisi ne zaman yayımlanmaya başladı?

Teşkilat dizisinin konusu nedir? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimlerdir? Soruları birçok kişi tarafından sıklıkla sorulmaktadır. TRT ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi, yayımlandığı ilk günden itibaren birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanan dizilerden biridir. Gerek senaryosu gerek ise oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi hakkında internet üzerinden sık sık araştırma yapılmaktadır. Peki Teşkilat dizisinin konusu nedir? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimlerdir? Teşkilat dizisi ne zaman yayımlanmaya başladı?

TRT'nin son dönemlerde adından sıkça söz ettiren dizilerinden biri olan Teşkilat, birçok kişi tarafından sevilerek izlenmektedir. Usta oyuncuların yer aldığı dizi, yayımlandığı günler reytingleri altüst etmektedir. Bu sebeple birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılması yapılan dizinin özellikle oyuncuları ve konusu merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile Teşkilat hakkında merak edilenler….

Teşkilat dizisinin konusu nedir?

TRT tarafından yayımlanan Teşkilat dizisi Türk İstihbarat'nı konu alan bir dizidir. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen karanlık bir yapının, özellikle son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin İHA ve SİHA programlarına yönelik bir operasyon yapmayı hedeflemektedirler. Bu karanlık yapının planlarına karşılık Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde bir ekip kurularak, mücadeleye başlanır. Bu ekibin başına Mesut Akusta tarafından canlandırılan deneyimli Milli İstihbaratçı Mete Bey öncülük edecektir. Bu ekip yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere birçok yerde gizli operasyonlar yaparak bu karanlık yapının planlarını bozmak istemektedirler. Bu sebeple yaptıkları tüm operasyonların başarıya ulaşması ve operasyonun selameti için ekibi oluşturan İstihbaratçıların kağıt üzerinde ölü olarak görülmesi gerekmektedir.

Teşkilat dizisinin sahneleri nerede çekilmektedir?

Birçok dizinin aksine Teşkilat dizisinin operasyon ve diğer sahneleri Ankara'da çekilmektedir.

Teşkilat dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan Teşkilat dizisinin oyuncuları şunlardır;

Çağlar Ertuğrul, Serdar

Deniz Baysal Yurtçu, Zehra

Mesut Akusta, Mete

Ezgi Eyüboğlu, Ceren

Ezgi Şenler, Pınar

Mehmet Usta, Zayed Fadi

Tuncer Salman, Hakkı

Nihat Altınkaya, Hulki

Serdar Yeğin, Uzay

Atılay Uluışık, Sermet

Yavuz Bingöl, Adem

Mert Karabulut, Kemal

Feray Darıcı, Ebru

Elisa Mürvet Ekmekçi, Yağmur

Hilal Anay, Macide

Mesut Akusta kimdir?

Teşkilat dizisinin usta oyuncularından biri olan Mesut Akusta'nın hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Mesut Akusta 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gözlerini açmıştır. Öğrenimini Ankara'da tamamlayan Akusta, Edebiyat ve Sanat Fakültesini bitirmiştir. Tiyatro hayatına Ankara'da çocuk oyunları oynayarak başlayan usta oyuncu, 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları ekibine katıldı. Bu dönemden sonra birçok oyunda rol alan Mesut Akusta, 1997 yılında Nezihe Araz tarafından yazılan Cahide oyununda boy gösterdi. 2011 yılında ciddi bir trafik kazası geçiren Mesut Akusta, bu trafik kazasından sağ olarak kurtulmuştur. 2016 yılında Şafak Özbir ile evlenen Akusta'nın bir çocuğu bulunmaktadır.

Mesut Akusta'nın son durumu nasıl?

19 Ağustos tarihinde evinde beyin kanaması geçiren usta oyuncu Mesut Akusta, yaklaşık 3 saat boyunca ameliyatta kaldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Durumu ciddiyetini koruyan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada “Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” sözlerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.