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Teşkilat 35. izle! Teşkilat izle! Teşkilat 35. canlı izle

Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun'un başrollerini paylaştığı Teşkilat 35. bölüm tek parça olarak internete yüklendi.

1 Saat Önce
2022-02-20 21:45:09
Teşkilat 35. izle! Teşkilat izle! Teşkilat 35. canlı izle

Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun'un başrollerini paylaştığı Teşkilat 35. bölüm tek parça olarak yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 35. bölüm full izle! Deniz Baysal Yurtçu'lu dizi kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. 20 Şubat 2022 tarihinde Teşkilat son bölüm full internete yüklendi. Teşkilat 35. bölümünü TRT'nin resmi sitesinden izleyebilirsiniz.  Teşkilat 35. bölümde;

 

Serdar'ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Matthias ve Serdar'ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar.

 

Diğer yanda ekip Serdar'ın planını organize ederken Mete Başkan hiç beklenmedik birini devreye sokar. Tövbekar için yeni bir başlangıç zamandır. Halit, Yıldırım'ı köşeye sıkıştırdığını düşünürken Yıldırım yaptığı hamleyle tüm planları alt üst ettiğini zanneder. Ancak Mete'nin de Yıldırım'a bir sürprizi vardır. .

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