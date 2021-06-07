Teşkilat 14. bölüm izle | Teşkilat final bölümü tek parça kesintisiz izle

Teşkilat 14. bölüm izle | Her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Teşkilat dizisi 14. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Teşkilat 14. bölümü televizyondan izleyemeyenler internetten Teşkilat final bölümü tek parça kesintisiz izle araması yapıyor. Teşkilat 14. bölüm izleme bağlantısı haberimizin detayında olacak. İşte Teşkilat son bölüm (sezon finali) takılmadan, tek parça, HD izleme seçeneği...

Teşkilat 14. bölüm izle | Her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Teşkilat dizisi 14. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Teşkilat 14. bölümü televizyondan izleyemeyenler internetten Teşkilat final bölümü tek parça kesintisiz izle araması yapıyor. Teşkilat 14. bölüm izleme bağlantısı haberimizin detayında olacak. İşte Teşkilat son bölüm (sezon finali) takılmadan, tek parça, HD izleme seçeneği...

TRT'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana kanalın en çok izlenen dizileri arasına giren Teşkilat dizisi 6 Haziran Pazar akşamı sezon finali yaptı. 14. bölüm ile ekranlara ara veren dizinin hayranları yeni sezonu şimdiden merakla bekliyor. Teşkilat 14. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar Teşkilat 14. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Teşkilat 14. bölüm izleme linki;

TEŞKİLAT 14. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisinin 14. bölümü izleyicileri keran başına bağladı. 14 bölümde yaşanankar kısaca şöyle özetlenebilir: Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul Serdar

Mesut Akusta Mete

Deniz Baysal Yurtcu Zehra

Ezgi Şenler Pınar

Tuncer Salman Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya Hulki

Serdar Yeğin Uzay

Ahmet Uğur Say Gürcan

Mehmet Usta Zayed Fadi

Ezgi Eyüboğlu Ceren

Serkan Genç Mervan

TEŞKİLAT REYTİNG SONUÇLARI

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisi reytinglerde zirvede bulunuyor. Teşkikat 30 Mayıs Pazar günü reyting sonuçlarında Totalde ve AB'de zirvede yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.