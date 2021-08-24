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TIMETURK / GENEL / Terör yuvası Asos yerle bir edildi! Asos bölgesi nerede?

Terör yuvası Asos yerle bir edildi! Asos bölgesi nerede?

Terör yuvası Asos yerle bir edildi! Asos bölgesi nerede? TSK ve MİT ortaklığı ile yürütülen operasyonda Asos bölgesindeki terör yuvaları yerle bir edildi. Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-24 10:26:30
Terör yuvası Asos yerle bir edildi! Asos bölgesi nerede?

Terör yuvası Asos yerle bir edildi! Asos bölgesi nerede? TSK ve MİT ortaklığı ile yürütülen operasyonda Asos bölgesindeki terör yuvaları yerle bir edildi. Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor. Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

Asos bölgesi nerede?

Asos blgesi törör örgütü PKK'nın yuvalandığı bölgelerden biridir. Asos bölgesi Kuzey Irak'ta 200 kilometre derinliktedir. Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi ve kalkan uçaklarımızla yerle bir edildi.

asos_nerede

Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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