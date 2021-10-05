Termos bardağınızı bulaşık makinesine atmayın

Bulaşık makinesi evde hayatımızı kolaylaştıran elektronik aletlerin başında geliyor. Su tasarrufu da yapmamızı sağlayan bulaşık makinelerine her bulduğunuzu yıkanması için koymamanız gerekir. Peki hangi eşyalar bulaşık makinesine konmamalı? Sizler için araştırıp derledik...



Bulaşık makinesi mutfakta geçirdiğimiz zamanı o kadar azaltıyor ki! Kirlenen en ufak mutfak eşyasını bile içine koyuyor ve hem tertemiz olmasını sağlıyoruz, hem yorulmuyoruz, hem de su tasarrufu sağlıyoruz. Elde bulaşık yıkamayı sevmeyenler veya bulaşık makinesini doğru kullanmayı bilmeyenler buldukları her şeyi makineye koyuyorlar. Fakat bu oldukça yanlış Çünkü her mutfak eşyası bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil. Peki bu eşyalar hangileri?

Yapışmaz yüzeyi sayesinde sıkça tercih ettiğimiz teflon tava ve tencereler bulaşık makinesine atılmaya elverişli mutfak eşyaları değillerdir. Bulaşık makinesi deterjanı ve yüksek basınçlı su teflon tava ve tencerelerin kaplamasına zarar verir. Bu yüzden onları uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız çizilmelerini engellemek için bulaşık makinesine atmamalı, suyun altında elinizle nazikçe yıkamalısınız.

Demir döküm tavalar yapıları gereği fazla suyu sevmez. Hepimiz biliriz, demir suyla fazla temas ederse paslanır. Pahalı fiyatlara satın aldığımız ve özenle kullandığımız demir döküm tavalar bulaşık makinesinde yıkanmaya hiç de elverişli değildir. Peki kolayca nasıl temizleyeceğiz? Demir döküm tavaları kullandıktan sonra elinizde sıvı sabun dökerek temizlemelisiniz. Daha sonra ıslak veya nemli bırakmamalısınız. Çünkü bu paslanmasına neden olacaktır. Havluyla güzelce kurulayıp dolaba öyle kaldırmalısınız.

Tahta kesme tahtaları da bulaşık makinesinde temizlenmesi yanlış olan mutfak eşyalarındandır. Bulaşık makineleri içerisindeki mutfak eşyalarını yüksek ısıdaki basınçlı su ve bulaşık makinesi deterjanı sayesinde temizler. Yüksek ısılar ise tahtalar için hiç de uygun değildir. Bulaşık makinesinde koyduğunuz tahta kesme tahtası kırılabilir, çatlayabilir hatta parçalanabilir. Ayrıca kurulanma esnasında bakterileri tahta içerisine emebilir. Bakteri dolu bir tahtada tertemiz yaptığınız sebze ve meyveleri doğramak isteyeceğinizi düşünmüyoruz. Ayrıca tahta saplı eşyalar da bulaşık makinesine konmamalıdır.

Bulaşık makinesine bıçaklar da konulmamalıdır. Çünkü yüksek basınçlı sular bıçakları köreltebilir.

Kristal bardaklar bulaşık makinesindeki yüksek ısıdan dolayı çatlayabilir.

Termos bardaklar içerisindeki içeceği sıcak tuttuğu için özellikle kahve severler tarafından sıkça tercih ediliyor. Termos bardakların içerisindeki sıvıyı sıcak tutabilmesi için dış tabakasıyla iç tabakası arasında hava dolu bir bölüm vardır. Termos bardaklar bulaşık makinesine atıldığında hava dolu bölüm zarar görür ve bir süre sonra içerisindeki içecekleriniz sıcak kalmamaya başlar.

Bulaşık makinelerinize cam şişe koymanızı da tavsiye etmiyoruz. Çünkü yüksek ısıda kolayca kırılabilen şişeler bulaşık makinenizi kullanılamaz hale getirebilir.

El boyaması mutfak tabak çanağının boyaları basınçlı ve yüksek ısıdaki su yüzünden silinebilir. Bu yüzden elde yıkamanızı tavsiye ederiz.

Bulaşık makinesine atılan yoğurt ve dondurma kapları plastik olduğu için yüksek ısıda eriyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.