Tereyağı mı yoksa zeytinyağı mı?

Zeytinyağı ilave edildiği yemeklerin içerisine işler, tatlarını hafifletir, lezzetlerini katlar. Tereyağı ise yemeğe mis gibi bir koku ve aroma kazandırır. Her ikisini de mutfaklarımızda sık sık kullanıyoruz. Peki hangi yağı tercih etmek gerekiyor? Sizler için araştırdık...



Zeytinyağı da tereyağı da mutfağımızın demirbaşlarından. Yemeklerimize ikisini de sık sık katıyoruz. Üstelik ikisi de sağlığımız için oldukça faydalı besin değerine sahip. Zeytinyağı yemeklerimizi hafifletiyor, lezzetini artırıyor. Tereyağı ise mükemmel bir koku ve lezzet katıyor.

Tereyağı nerelerde kullanılmalı?

Tereyağı yüzyıllardır sofralarımızdadır. Tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Binlerce rivayet bulunsa da ilk tarihi kalıntıları milattan önce 3500-3100 senelerine, Sümerler'e kadar dayanır. Zaman içerisinde değişimlere uğramış, içerisine tuz ilave edilerek daha dayanıklı hale getirilmiş.

Tereyağı süt temelli bir ürün. Sütün temelde mayalandırma işlemi ile olgunlaştırılması sonucunda elde edilir. Yani yediğimiz tereyağı, süt kaymağının yoğunlaşmış ve kıvam almış halidir. Sarıya kaçan beyaz veya açık sarı renkte olur. Tuzlu ve tuzsuz olmak üzere iki farklı şekilde üretilir.

Tereyağı protein yönünden çok zengin hayvansal bir gıdadır. Bu nedenle bildiğimiz tüm yağlardan ayırılır. Mineral ve fosfor yönünden çok zengindir. Fakat doymuş yağ oranı yüksektir. Tereyağı evde de üretilebilir. Krema, süt kaymağı veya yoğurt kaymağının içerisine soğuk su ekleyip mikserle çırparak tereyağınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Tereyağını et yemeklerinde, pilavlarda, çöreklerde, keklerde, soslarda kullanabilirsiniz.

Tereyağı, özellikle kurabiye gibi hamur işlerinde kıvamın ayarlanmasını sağlar. Tüm malzemeleri birleştirmeye yardımcı olur. Kıyır kıyır ve ağızda dağılan hamur işlerinin sırrı tereyağıdır.

Tereyağı, yüksek sıcaklıklara çok dayanıklı bir yapıda değildir. Bu yüzden yemeklerde ve tatlılarda doğru sıcaklıklarda kullanmaya özen göstermek gerekir.

Zeytinyağı nerelerde kullanılmalı?

Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen yeşil sarı bir renkte olan yağa zeytinyağı denir. Zeytinyağı, zeytinin çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edildiği için, tohumlardan elde edilen diğer yağların aksine bir meyve suyudur. Taze sıkılmış portakal gibi saftır.

Tek tek toplanan zeytin taneleri, taş baskılar veya özel makineler sayesinde ezilir, yoğrulur ve su verilerek yağları ayrıştırılır. Bu yapılış çeşitlerine göre de farklı farklı adlandırılır. Taş baskı, sızma, natürel sızma, riviera, erken hasat gibi çeşitleri vardır.

Zeytinyağı tencere yemeklerinde, salata soslarında, mayonez gibi zeytinyağı bazlı soslarda, tatlılarda kullanılır. Aynı zamanda güzellik sektöründe ve bazı ilaçların içerisinde de zeytinyağı kullanılır.

Zeytinyağı ile pişirdiğiniz her şeyin renkleri çok daha canlı olur. Ayrıca yemeklere hafif bir kıvam verir ve dokularının bozulmadan lezzetlenmesini sağlar. Zeytinyağı, yemeklerin çok daha uzun süre dayanmasını sağlar. Tereyağına kıyasla zeytinyağıyla hazırladığınız yemekler, doğru saklama koşullarına uyulduğunda daha dayanıklı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.