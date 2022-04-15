Tereyağ fiyatları düşer mi? Tereyağı ucuzlayacak mı? Tereyağ ihracatı yasaklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazı ile tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. Karardan sonra tereyağı kilo satış fiyatlarının ucuzlayıp ucuzlamayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.

Tereyağ fiyatları düşer mi? Tereyağı ucuzlayacak mı? Tereyağ ihracatı yasaklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazı ile tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. Karardan sonra tereyağı kilo satış fiyatlarının ucuzlayıp ucuzlamayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.

Tereyağ fiyatları ülkemzde son zamanlarda hızla artış gösteren gıda ürünlerinin başında yer alıyor. Vatandaşın sofrasının olmazsa olmazları arasında yer alan tereyağın kilo fiyatı 100 TL'yi geçmişti. Tereyağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazı ile tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. Bu gelişmelerden sonra vatandaşlar teryağ fiyatlarının ucuzlayıp ucuzlamayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Tereyağ fiyatları düşer mi?

Tereyağ fiyatlarının bu karardan etkilenmesi beklenmiyor. Tereyağ fiyatlarının düşüp düşmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Tereyağ ihracatı yasaklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazı ile tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. Karara ilişkin ''Ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanması uygun görülmüştür'' denildi. Kısıtlama kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan - Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti ve Filistin'e yapılacak ihracatlar ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek tereyağı hariç tutuldu.

Türkiye'nin tereyağ ihracatı ne kadar?

TÜİK verilerine göre Türkiye, 2021 yılında 14.2 milyon dolar değerinde 2 bin 487 ton tereyağı ihracatı gerçekleştirmiş. Bu yılın ilk iki ayında ise 19.5 milyon dolar değerinde 3 bin 739 ton tereyağı ihraç etmiş gözüküyor. Geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi. TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.

Tereyağ nedir?

Tereyağı, ana maddesi süt yağı olan bir mandıra ürünüdür. Tereyağının bileşiminde yaklaşık %80 oranında süt yağı, su, süt şekeri, mineraller, kolesterin, suda çözülmüş vitaminler, protein, asitler ve aroma veren maddeler yer alır. Tereyağı, gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılan bir hammaddedir. .