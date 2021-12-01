Tencereler hakkında bunları biliyor musunuz?

Yemeklerimizi boy boy tencerelerde ve tavalarda pişiriyor ve yenmeye hazır hale getiriyoruz. Peki hangi tencere sağlıklı? Hangi tencere çizilmeye dayanıklı? Döküm tencere alırken nelere dikkat etmek gerekir? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...



Hepimizin mutfağında boy boy tencereler, tavalar var. Çeşit çeşit yemekler pişiriyor, afiyetle yiyor ve yediriyoruz. Peki tencereler, tavalar hakkında ne biliyoruz?

En sağlıklı tencere tava hangisi?

Sağlığımızı gıdalar nasıl etkiliyorsa o gıdaları pişirdiğimiz gereçlerle de o kadar etkiliyor. Doğru gıdaları, doğru pişirme yöntemleriyle ve doğru gereçlerle pişirirseniz, sağlığınıza olumlu katkılar sağlarsınız. Sağlığınızı önemsiyorsanız tencere ve tava satın alırken toprak güveç, cam, emaye, döküm demir ve paslanmaz çelikten imal edilenleri tercih etmelisiniz.

Hangi tencere ve tavalar çizilseler dahi kullanılabilir?

Paslanmaz çelik tencereler çizilmeye dayanıklıdır. Emaye ve seramik tencere, tavalar ise kolay bir şekilde çizilebilir. Fakat çizilseler dahi onları kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer paslanmaz çelik tencereleri çabuk ısındığı ve ısıyı dağıtmadığı için tercih etmek istemiyorsanız tercihinizi seramik ve emaye tencere ve tavalardan yana kullanabilirsiniz.

Her gereçte her yemek pişirilebilir mi?

Bazı metaller, bazı besinlerle reaksiyon gösterebilirler. Örneğin alüminyum, domates ve diğer asidik gıdalarla temas ettiğinde reaksiyon gösterir. Bu yüzden hangi gıdanın hangi materyalle reaksiyon gösterdiğini bilmeniz sağlığınız için iyi olacaktır.

Her servis gereci her tencerede kullanılabilir mi?

Yemek pişirirken plastik, metal ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş kaşıkları ve kepçeleri kullanırız. Fakat bu gereçler, tavalara ve tencerelere zarar verebilir. Örneğin bu tarz gereçler tencereniz ve tavanız alüminyum, teflon ve döküm demirse uygun olmayacaktır. Bu yüzden tencere ve tavalarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, ahşap ve silikon servis gereçlerini tercih etmelisiniz.

Döküm demir alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Döküm demir tarihin en eski pişirme gerecidir. Bu tencere ve tavalar hem güzel hem de dayanıklıdır. Fakat günümüzde döküm demir pişirme gereçlerinde de yenilikler oldu. Artık döküm demir tencere ve tavalar emaye kaplama, alüminyum kaplama ve seasoning'e ihtiyaç duymayan cilalı kaplamayla satışa sunulabiliyor. Döküm demir tencere ve tava satın alırken emaye kaplama, seasoning'e ihtiyaç duymayan cilalı hazır ürünler veya seasoning'e ihtiyacı olan ham demirden birini tercih etmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.