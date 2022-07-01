Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar? 2022 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Dul ve yetim aylığı kaç TL zam geldi?

2022 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar? Dul ve yetim aylığı kaç TL zam geldi? Milyonlarca çalışanın maaşına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak. Memur, işçi, emekli ve asgari ücretlinin maaşına zam gelirken sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidilecek. Buna göre Temmuz ayından itibaren dul ve yetim aylıklarında da artış olacak. TBMM'de kabul edilen yasaya göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Peki dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

2022 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar? Dul ve yetim aylığı kaç TL zam geldi? Milyonlarca çalışanın maaşına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak. Memur, işçi, emekli ve asgari ücretlinin maaşına zam gelirken sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidilecek. Buna göre Temmuz ayından itibaren dul ve yetim aylıklarında da artış olacak. TBMM'de kabul edilen yasaya göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Peki dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

Memurlar sabırsızlıkla maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti tahminine göre bir değerlendirme yapıldığında Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 40-42 oranında zam yapılması bekleniyor. Emekliler de maaşlarında yapılacak artışı sabırsızlıkla beklerken en düşük mekli maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Temmuz 2022'de memur, işçi, emekli ve asgari ücrete zam yapılacak. Bunun yanından sosyal yardım ödemelerinde de ciddi oranda artış olacak. Dul ve yetim aylığı alan binlerce kişi de aylıklarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

2022 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

2022 Temmuz ayında dul ve yetim aylıkları da zamlanacak. En düşük emekli maaşına gelen zam doğrudan dul ve yetim maşlarını da etkiliyor.

Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar?

2022 yılındadul ve yetim maaşlarında da ciddi oranda artış yaşanacak. En düşük emekli maaşının 3500 TL'ye yükseltilmesi dul ve yetim maaşlarını da etkileyecek. 2022 Temmuz ayında dul ve yetim maaşı şöyle olacak;

Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da taban aylıkuygulamasından hisseleri oranında yararlanacak.

Yüzde 75 (maaş oranı)

Eski: 1.875 TL

Yeni: 2.625 TL

Yüzde 50 (maaş oranı)

Eski: 1.250 TL

Yeni: 1.750 TL

Yüzde 25 (maaş oranı)

Eski: 625 TL

Yeni: 875 TL

Dul ve Yetim Maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Dul ve yetim maaşına internetten online olarak başvuru yapmak mümkün. E-devlet üzerinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.

Öksüz ve Yetim Yardımı kimlere verilir?

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.

Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında hangi kuruma başvuru yapılması gerekiyor?

İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir. .