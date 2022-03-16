Temaslılar ve Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan ÖSYM sınavlarına girebilir mi? ALES-KPSS-YKS-DGS'ye korona olanlar girer mi? ÖSYM sınavları ile ilgili önemli kararlar alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Covid-19 testipozitif çıkan adayları yakından ilgilendiren yeni kararları duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınavlarına katılacak milyonlarca adayı ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda Covid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini açıkladı.

ÖSYM sınavında HES kodu istenir mi?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.

ALES-KPSS-YKS-DGS'ye korona olanlar girer mi?

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Covid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Covid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."

ÖSYM nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. .