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TIMETURK / GENEL / TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı? Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı?

TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı? Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı?

TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı? Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı? Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. TEM Otoyolunda İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.

23 Dakika Önce
2022-03-18 16:33:21
TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı? Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı?

TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı? Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı? Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. TEM Otoyolunda İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Soğuk havaların etkisiyle ülkenin pek çok yerinden kar yağışları haberleri gelmeye başladı. Yaşanan olumsuz hava koşulları TEM Otoyolu'nda uaşımı da vurdu.

TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı?

TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor. TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı?

TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her iki istikameti ulaşıma kapandı. Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor. .

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