TEM Ankara yönü kapandı mı? TEM Ankara yönü açıldı mı? Tem Otoyolu Ankara yönü ne zaman açılacak? Yoğun kar yağışları ulaşımın da aksamasına neden oluyor. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan TIR yolun kapanmasına neden oldu. Ekiplerin yolu açmak için çalışması devam ediyor.

TEM Ankara yönü kapandı mı? TEM Ankara yönü açıldı mı? Tem Otoyolu Ankara yönü ne zaman açılacak? Yoğun kar yağışları ulaşımın da aksamasına neden oluyor. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan TIR yolun kapanmasına neden oldu. Ekiplerin yolu açmak için çalışması devam ediyor.

TEM Ankara yönü kapandı mı?

Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Kayan TIR'lar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapattı.

Tem Otoyolu Ankara yönü ne zaman açılacak?

Ekiplerin bölgee çalışmaları devam ediyor. Hem kar yağışlarına kar şı hem de kazalara karşı hummalı çalışma sürüyor. .